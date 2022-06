Schulen in Meerbusch : Luftfilteranlagen werden in den Ferien eingebaut

Meerbusch Zum neuen Schuljahr werden die Grundschulen mit Luftfilteranlagen ausgerüstet sein. Das erklärte im Schulausschuss der Leiter des Bereichs städtische Immobilien, Harald Härtel.

(stz) In drei von acht Grundschulen seien die Filter bereits installiert. Die übrigen werden in den Sommerferien eingebaut. Anschließend würden Hausmeister und das Personal in die Bedienung der Geräte eingewiesen, erklärte Härtel. Von den insgesamt 5,6 Millionen Euro Investitionen für die 145 Luftfilteranlagen werden 80 Prozent der Mittel gefördert, so dass der Anteil der Stadt 1,1 Millionen Euro beträgt.