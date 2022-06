Unfall in Strümp : Schüler verunglückt auf neuer Skate- und Bikeanlage

Auch ein Rettungshubschrauber war am Montag im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Schackow

Strümp Auf der neu eröffneten Skate- und Bikeanlage an der Berta-Benz-Straße in Strümp ist am Montag, 13. Juni, gegen 16.30 Uhr ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad verunglückt. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen wurde

Brandinspektor Frank Mohr von der Feuerwehr Meerbusch schilderte die Rettungsaktion des Jungen durch herbeigerufene Rettungswagen, Notarzt und zwei Feuerwehreinheiten. Diese Einheiten sorgten unter anderem für die Einweisung des Hubschraubers.

Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad auf der für Zweiräder neu eröffneten Anlage unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ärzte und Rettungskräfte versorgten den Schüler vor Ort und um keine Risiken beim Transport einzugehen, wurde der Hubschrauber gerufen. Dieser brachte den jungen Sportler für weitere Untersuchungen und Behandlungen sicher in ein nahe liegendes Krankenhaus.