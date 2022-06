Menschen in Meerbusch : Abschied aus dem NRW-Landtag

Menschen in Meerbusch

Grünen-Landespolitiker Oliver Keymis, der mit seiner Frau in Meerbusch wohnt, hat sich aus der aktiven Politik verabschiedet. Foto: Landtag NRW/Kai Kitschenberg

Lank Nach 22 Jahren im Düsseldorfer Landtag hat Oliver Keymis sich aus der aktiven Politik verabschiedet. Wie der Abschied für ihn war und was die A 44-Rheinquerung mit seiner Laufbahn zu tun hat.

22 Jahre Abgeordneter und knapp 16 Jahre Vizepräsident des Landtags Nordrhein-Westfalen – nach dieser langen Zeit voller Erfolge nimmt Oliver Keymis „mit Freude“ Abschied: „Das ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin froh, diesen Schritt nach 22 Jahren aktiver Kultur- und Medienpolitik im Landtag NRW aus eigener freier Entscheidung heraus tun zu können.“ Die Entscheidung des 1960 in Düsseldorf geborenen und mit seiner Ehefrau in Meerbusch lebenden „Bündnis90/DieGrünen“-Politikers, nach dem Ende der 17. Wahlperiode am 31. Mai 2022 nicht noch einmal zu kandidieren, stand schon lange fest. Als mit Abstand dienstältester Kultur- und Medienpolitiker des NRW-Landtags möchte er ganz bewusst einen Schnitt machen: „Ich hätte rückblickend nichts anders gemacht, war immer und gern aktiv und möchte jetzt keinerlei neue Funktion.“