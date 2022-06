Landwirtschaft in Meerbusch : Der eigene Salat schmeckt am besten

Osterath Im zweiten Jahr können Hobbygärtner auf dem Hof von Familie Hoerschgens in Osterath ein kleines Feld selbst beackern. Dort bauen sie Sala, Kohl, Tomaten und Wirsing an. Dabei wird Müll und CO2 eingespart.

Die einen haben 40 Quadratmeter gepachtet, die anderen 80. „Uns reichen die 40 auf jeden Fall“, sagen David und Barbara Blackall. Sie waren im vergangenen Jahr schon zur Premiere der Mietergärten an den Bommershöfen dabei und wissen, wieviel Arbeit selbst ein kleines Feld bedeuten kann. Die zwei kommen regelmäßig, jäten fleißig Unkraut, rupfen Radieschen für den Salat zu Hause aus, gießen das Feld und freuen sich schon auf die Bohnen, die bald am eigens aufgestellten Rankgitter hochklettern.

Das Ehepaar lebt in Osterath, sie arbeitet als Wirtschaftsingenieurin in Heerdt, ihr 75-jähriger Mann hat früher als Bergführer gearbeitet und ist jetzt noch als Erlebnispädagoge an den Internationalen Schulen in Köln, Stuttgart und Frankfurt aktiv. Die Natur spielt für beide eine große Rolle, darum kommen sie auch mit Tochter Daisy regelmäßig auf das eigene kleine Feld.