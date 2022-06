Sportanlage am Krähenacker : Neue Bahnen für alle Meerbuscher

Osterath Am Krähenacker ist die sanierte Leichtathletikanlage eröffnet worden. Per App können Läufer ihre Zeiten messen. Für die dunkle Jahreszeit gibt es eine Flutlichtanlage.

Wer nicht gerne im Dunkeln joggen geht, findet in den kommenden Monaten in Osterath einen Anlaufpunkt. Flutlichtstrahler auf sechs Masten beleuchten bald abends die neue Leichtathletikanlage am Krähenacker, die am Montagnachmittag feierlich eröffnet wurde. Mit der Fertigstellung der Sportfläche endet ein Großprojekt. Rund 890.000 Euro hat die Sanierung der Anlage gekostet. „Fast der gesamte Betrag konnte aus Fördermitteln des Landes NRW und des Bundes gestemmt werden. Die Kosten sind außerdem im vorher geplanten Rahmen geblieben“, sagt Michael Betsch, Fachbereichsleiter für Grünflächen, Friedhöfe und den Baubetriebshof bei der Stadt Meerbusch.