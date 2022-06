Freizeitbad in Radevormwald : Was das Bad im Sommer bietet

Radevormwald In den Ferien locken Life-Ness und Nessi Kinderland mit vergünstigten Preisen. Kleine Besucher sollen unter anderem mit der neuen Hüpfburg Spaß haben.

Frisch aus der Revision heraus, mit überholten Spielgeräten und dem Prüfsiegel für dieses Jahr in der Tasche kündigt Betriebsleiter Mario Bause an, das Nessi Kinderland mit attraktiven Angeboten über den Sommer für den Ferienspaß in der Stadt zur Verfügung zu stellen. „Wir haben das Nessiland ein wenig umgebaut und ein fast neues Großraumspielgerät“, erklärte er am Mittwoch.