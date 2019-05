Ausstellung in der Teloy-Mühle : Kunst aus Glas, Kohlenstaub und Schafwolle

Die Initiative „Kunst aus Meerbusch“ vermittelt mit der Schau in der Teloy-Mühle Einblicke in neue Kunstwelten.

Im inneren Mühlenrund ist ein in abstrakter Technik erstelltes Triptychon mit dem Titel „Leuchtbilder“ von Tania Strickrodt zu sehen: „Ich verwende Ölfarben, sie vermitteln die Räumlichkeit, das Leuchten.“ Empfangen aber werden die Mühlen-Gäste von Bildern, die an das Zechen-Ende erinnern. Marlies Blauth, in Dortmund geboren, nutzt „das Material meiner Kindheit“ künstlerisch: „Kohlenstaub war allgegenwärtig. Jetzt habe ich die Industrie-Landschaften mit diesem Staub in Szene gesetzt.“ Ebenfalls im Vorraum sind Fotografien von Manfred Einig ausgestellt, Arbeiten aus einer Serie als Grundlage für Gestaltungsalternativen. „Kiesel sind so drapiert, dass sie zu schweben scheinen“, erklärt der Meerbuscher Fotograf beispielhaft ein Motiv. Auch Restauratorin Ewa Pszszulny beschäftigt sich mit der Fotografie. Die Natur ist das Hauptthema. Per Makrofotografie werden feinste Details verwelkter Blumen – „das sind Pflanzen mit Charakter“ – ans Licht geholt. Ähnlich detailliert geht sie lupenähnliche Aufnahmen von Bücherseiten-Stapeln an: „Die habe ich – schneebedeckt – in Venedig gefunden.“ Mechthild Weidenbach beweist handwerkliches Können. Ihre Holzschnitte entstehen teils aus unkonventioneller Bearbeitung mit Hammer und Beitel: „Ich nutze mehrere Druckmöglichkeiten, um die Motive immer wieder anders erscheinen zu lassen.“ Erika Anna Schumacher zieht die Blicke mit Fotocollagen an, hat während eines Arbeitsaufenthalts in Moskau Vertrautes und Fremdes künstlerisch vermischt.