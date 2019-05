Meerbusch Club Soroptimist International (SI) Europe : „Mehr Politikerinnen auf allen Ebenen“

Die Präsidentin des SI Club Meerbusch motiviert alle Frauen, bei der Europawahl am Sonntag zu wählen.

Den Mitgliedern des „Meerbusch Club Soroptimist International (SI) Europe“ ist es wichtig, dass sich so viele Frauen wie möglich an der Europa-Wahl am kommenden Sonntag beteiligen. Am Samstag, 25. Mai, macht der SI Club Meerbusch mit zwei Infoständen auf die Bedeutung der Europawahl aufmerksam – für eine positive Zukunft unseres Kontinents und nicht zuletzt auch im Einsatz für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Diese werden auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich sowie vor dem Edeka-Markt Nettersheim in Osterath aufgestellt sein.