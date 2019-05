Meerbusch macht mit beim „Stadtradeln“ : Stadtradel-Botschafter besucht Meerbusch

Fahrradfreunde unter sich (von links): Denise Lange, Michael Assenmacher, Rainer Fumpfei und Klaus Heesen werben für die diesjährige Stadtradeln-Aktion in Meerbusch. Die läuft vom 14. Juni bis zum 4. Juli. Foto: Stadt Meerbusch

Der Berliner Rainer Fumpfei ist ehrenamtlicher Bundesbotschafter für die Aktion „Stadtradeln“. Start ist der 14. Juni.

(RP) Rainer Fumpfei strahlt. „Die Übernachtung auf dem Campingplatz in Langst-Kierst war herrlich. Toll war der Blick auf den Rhein bei Tagesanbruch.“ Einen Kaffee hat der deutsche Stadtradeln-Botschafter aus Berlin noch nicht getrunken, als er Punkt 10 Uhr zum Fototermin am Erwin-Heerich-Haus in Osterath-Bovert eintrifft. Das wird beim Empfang prompt nachgeholt.