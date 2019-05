Frist für Hausbesitzer läuft ab : Vorsicht vor Kanal-Abzocke in der Stadt

Mit einer Kanalkamera untersucht Fachmann Engelbert Gerling die zuvor gereinigte Abwasserleitung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Abwasserleitungen, die nach 1965 verlegt wurden, müssen bis Ende 2020 auf ihre Dichtheit überprüft werden.

Die ältere Dame war den Tränen nahe. 1593,41 Euro sollte sie bezahlen für die Reinigung der Abwasserleitungen in ihrem Haus in Ilverich und die anschließende Dichtheitsprüfung. Angelockt von einem günstigen Preis stellte sie zu spät fest, dass sie auf sogenannte Kanal-Haie reingefallen war.

Das sind Firmen, die bundesweit unterwegs sind und gegen wenig Geld eine Leistungsüberprüfung der Kanäle anbieten und dann – meist ohne jegliche Nachweise – mitteilen, dass die Abwasserleitung in einem desolaten Zustand sei und saniert werden müsse. Sonst drohten hohe Strafen wegen Umweltverschmutzung. „Im Sanierungsangebot über mehrere tausend Euro sind dann häufig Wucherpreise angesetzt“, sagt Raphael Bahners vom Fachbereich Straßen und Kanäle der Stadtverwaltung. „Und dies nicht selten für unnötige und unsachgemäße Leistungen.“ Wer sich hier überrumpeln lasse, zahle leicht doppelt. Denn: Pfusch bei der Sanierung kann teuer werden, weil unter Umständen sowohl die Prüfung als auch die gesamte Sanierung wiederholt werden müssten. Besonders dreist: Manche „Kanal-Haie“ geben sogar vor, dass sie im Auftrag der Stadt Meerbusch unterwegs sind.

In ihrer Verzweiflung hat die betroffene Hausbesitzerin aus Ilve­rich Hilfe bei Engelbert Gerling gesucht. Der Büdericher Sanitär- und Heizungsbaumeister sowie Gebäude-Energieberater ist mit seinem Betrieb seit neun Jahren beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) als „vertrauenswürdige und sachkundige Firma“ für Dichtheitsprüfungen gelistet. Für den Sachkundenachweis muss der Betrieb regelmäßig eine Art Tüv-Check bestehen.

Gerling erinnert sich an den Fall in Ilverich: „Die Dame war völlig aufgelöst“, erzählt er. „Denn zusätzlich konnte ich beweisen, dass die Firma lediglich den Kanal gereinigt, aber im Anschluss gar keine Dichtheitsprüfung gemacht hatte.“ Schließlich kümmerte sich der Meerbuscher Handwerker um das Problem. „Ich habe mit der Firma ausgehandelt, dass die Frau am Ende 600 Euro für die Reinigung bezahlt hat, das war’s.“

600 Euro – das ist immer noch viel Geld. Denn der realistische Preis für die Reinigung und die anschließende Prüfung der Schmutzwasserleitungen in einem Einfa­mlienhaus liege bei rund 350 bis 500 Euro. „Aber die Dame war froh, dass sie noch halbwegs heil aus der Nummer rausgekommen ist“, sagt Gerling. Er empfiehlt, vorher mehrere Angebote einzuholen.

Zurzeit ist das Thema Dichtheitsprüfung wieder so aktuell, weil Ende 2020 ein Frist abläuft, die für alle Abwasserleitungen gilt, die nach dem 1. Januar 1965 in Wasserschutzzonen verlegt wurden. Was viele Haubesitzer nicht wissen: „Jeder Eigentümer ist verpflichtet, den ordnungsgemäßen Zustand seiner Abwasseranlagen selbst zu überwachen“, erklärt Michael Assenmacher, Technischer Beigeordneter der Stadt Meerbusch. „Kanalbetreiber“ im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes sind demnach nicht nur die Kommunen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe, sondern auch die privaten Grundstückseigentümer.

Manche Hausbesitzer wissen aber gar nicht, ob ihr Haus in einer Wasserschutzzone liegt. Fachleute wie Engelbert Gerling haben entsprechende Listen. Auch auf der Internetseite der Stadt (www.meerbusch.de, Suchwort Dichtheitsprüfung) gibt es solche Straßenlisten. Gerling: „In Meerbusch sind die Wasserschutzzonen groß. Außer Büderich, Nierst und Langst-Kierst sind Wohngebiete in allen Stadtteilen betroffen.“

Ein sachgemäßer Check der Abwasserleitungen dauert rund zwei bis drei Stunden. Danach bekommt der Hausbesitzer eine CD mit den Aufnahmen und ein Protokoll ausgehändigt. „Die Prüfung währt 30 Jahre“, sagt Gerling, der grundsätzlich vorab mit seinen Kunden Festpreise vereinbart.