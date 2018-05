Kunst und digitale Technik: "Kunst aus Meerbusch" macht glücklich

Meerbusch Am Sonntag wird in der Teloy-Mühle eine Ausstellung eröffnet, die einen bemerkenswerten Einblick in die Kunstwelt-Vielfalt bietet.

Bei Nate Anspaugh, 1981 in USA geboren und seit einem Jahr in Büderich lebend, drückt die Kunst das aus, was er auf den Straßen beobachtet - Werbeplakate, Texte oder Bilder in New York oder sonst wo. Er zeigt das Gesehene in einem neuen Kontext, verwoben, verknüllt oder übereinandergeschichtet und immer bunt. Zurück am Rhein erinnern die Bilder von Marlies Blauth an die harmonische Landschaft: "Ich halte Erinnerungen fest; an Orte, die wirklich existieren, die sich in meiner Vorstellung aber immer weiter verändert und überlagert haben."