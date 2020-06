Gastronomie : Die Kastanie wird zum Burger-Restaurant

Büderich In die 1898 erbaute Gaststätte zieht neues Leben ein. Ab sofort gibt es die Gourmet-Snacks mit Bulette im Biergarten der Kastanie und zum Abholen. Die Idee hat das Kastanien-Team in der Coronakrise entwickelt.

„Burger mit Herz“ – auf diese Bezeichnung legen Marco Vieten und das Kastanien-Team großen Wert. Denn die Hamburger, die jetzt in der Gaststätte Kastanie unter so kreativen Namen wie „Irgendwas mit Ei“ oder „Heißer Mexikaner“ telefonisch bestellt und nach der Vergabe eines Abholslots in der Kastanie weitgehend kontaktlos abgeholt oder im Biergarten verzehrt werden können, sind Gourmet-Burger.