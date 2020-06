Schule in Meerbusch : Pastor-Jacobs-Schule gewinnt „Walk to School“

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (v.l.), Stephan Vetten, Jutta Winkler (Gutenbergschule, 3. Platz), Klaus Schirm, Jens Päuser (1. Platz), Daniela Luppus und Julia Vieten (Grundschule Budica, 2. Platz). Foto: Rhein-Kreis Neuss

Lank-Latum Die Lanker Grundschule erhält 400 Euro Preisgeld. Damit soll ein Teil der Schulhof-Erneuerung finanziert werden. Lehrer Jens Päuser hat die Auszeichnung stellvertretend von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke entgegengenommen.

Weil heutzutage immer mehr Kinder mit dem Auto zur Schule chauffiert werden, haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei und das Schulamt für den Rhein-Kreis Neuss vor sieben Jahren die Aktion „Walk to school“ (deutsch: zu Fuß zur Schule) ins Leben gerufen. Mit sieben Schulen startete das Projekt im Jahr 2013; zuletzt machten 26 Schulen mit. In diesem Jahr hat die Pastor-Jacobs-Schule in Lank den ersten Platz gemacht und wurde nun ausgezeichnet.

Insgesamt 266 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse hätten an der Aktion teilgenommen, erzählt Jens Päuser und fügt hinzu: „Über 96 Prozent unserer Schüler waren zu Fuß unterwegs.“ Der Lehrer von Erstklässlern nahm die Auszeichnung von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke im Kreishaus Neuss für seine Schule entgegen. Gemeinsam mit Verkehrssicherheitsberaterin Daniela Luppus von der Kreispolizeibehörde sowie Stephan Vetten und Klaus Schirm von der Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss wurden alle teilnehmenden Schulen ausgezeichnet.

In diesem Jahr sei die Verleihung corona-bedingt anders als sonst gewesen – diesmal war nur je ein Vertreter der drei Gewinner anwesend. „Es waren keine zehn Leute im großen Saal. Sonst ist der immer gerammelt voll“, berichtet Päuser. Die Veranstaltung sei mit dem nötigen Abstand schnell vorbei gewesen, dennoch sei es nett gewesen. Für den ersten Platz gab es 400 Euro Preigeld. „Damit wollen wir unseren Schulhof verschönern und umgestalten“, sagt Päuser. Die Pastor-Jacobs-Schule an der Kemperallee in Lank hat seit Beginn der Aktion teilgenommen. Laurence Dietz, Lehrerin einer zweiten Klasse, organisiert die Teilnahme jährlich. „Für uns in Lank ist das Projekt einfacher umzusetzen als beispielsweise für Schulen in großen Städten“, weiß Päuser. In den Wintermonaten November und Dezember, wenn es morgens noch dunkler ist, trainieren die Grundschüler, wie sie den morgendlichen Schulweg selbstständig bestreiten. Ergänzt wird die praktische Erfahrung durch Verkehrserziehung im Unterricht.