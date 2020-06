Gastronomie in Meerbusch : Bistro Rapunzel mit Cocktailbar

Gastronomie in Meerbusch

Lank-Latum Als Ergänzung zu seinem Obst- und Gemüsegeschäft „Vitaminkorb“ hat Imad Mohamed nun auch ein Bistro eröffnet. Es soll das Gastronomie-Angebot in Lank-Latum abrunden. An der auffällig gestalteten Bar werden Cocktails gemixt.

Die im vorgeschriebenen Abstand platzierten Tische mitten in der Fußgängerzone der Hauptstraße in Lank-Latum sind an diesem Vormittag alle besetzt – das Bistro Rapunzel hat bereits kurz nach der Eröffnung seine Fans gefunden. „Wir haben rund zwei Jahre geplant, dabei eine feste Linie verfolgt und wollten eigentlich zum Frühlingsbeginn eröffnen. Das hat Corona verhindert. Jetzt ist es der 15. Mai geworden“, erzählt Imad Mohamed.