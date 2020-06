Wertvolle Beute in Büderich : Einbruch bei Juwelier an der Dorfstraße

Büderich Die Täter haben wertvolle Schmuckstücke mitgenommen und sind unerkannt entkommen: Am Montag musste ein Meerbuscher Juwelier feststellen, dass in seinem Geschäft eingebrochen wurde. Die Täter haben Glasvitrinen zerstört.

(RP) Einbruch beim Juwelier an der Dorfstraße in Büderich: Dort sind Unbekannte zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in die Geschäftsräume eingedrungen und haben hochwertigen Gold- und Brillantschmuck mitgenommen. Diesen hatten sie zuvor gewaltsam aus den Glasvitrinen geholt. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Geschäftsinhaber bemerkte den Einbruch am Montag und verständigte sofort die Polizei. Spuren wurden gesichert, die Kripo ermittelt weiter. Über den Wert der gestohlenen Schmuckstücke ist noch nichts bekannt. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an der Dorfstraße oder im näheren Umfeld gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02131 3000 entgegen.