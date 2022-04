Kunst in Meerbusch : Detlef Möhrstädt stellt in Villa Meerbusch aus

Detlef Möhrstädt eröffnet am Sonntag eine Ausstellung in der Villa Meerbusch. Betreiberin Michaela Hagen hilft beim Aufhängen. Foto: LE/RP

BÜDERICH Die vielfältigen Arbeiten des Meerbuscher Künstlers sind in den Räumen des Hotels verteilt. Die Ausstellung wird am kommenden Sonntag eröffnet.

So sind in unterschiedlichen Formaten Bilder in Acryl Art, 3D-Wall Art, Resin Art, Collagen und Objekte entstanden. Im Frühstücksraum der Villa Meererbusch präsentiert er kräftige Farben, die in mehreren Schichten aufgetragen wurden: „Die Hotelgäste sollen schon beim Frühstück sehen, wie schön es ist, Kunst um sich zu haben.“ Im Konferenzraum sind beeindruckende Arbeiten in Resin-Malerei zu sehen: „Sie werden mit Epoxidharz gegossen: Die ineinanderfließenden Farben können mit einem Heißluftfön zusätzlich gemischt werden. Es entsteht eine intensive Tiefenwirkung. Es muss zügig gearbeitet werden, die sogenannte Topfzeit beträgt nur 20 Minuten. Danach wird das Material hart.“