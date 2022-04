Kunst in Meerbusch : Gerda Schippers stellt aus: Kunst für guten Zweck

Meerbusch Die Ausstellung „Querschnitt“ wird am Samstag eröffnet. Zur Finissage-Matinee wird ein Kunstwerk für „Meerbusch hilft - die Tafel“ versteigert.

Im Wald Ruhe und Frieden finden, das ist etwas, was seit Beginn der Pandemie immer mehr Menschen tun, um dem Alltag zu entfliehen. Diesen Wünschen wird auch die Ausstellung „Querschnitt“ gerecht, die ab Samstag in der Atelier-Galerie-Kraft, Hochstraße 19, zu sehen ist.

Gerda Schippers, Jahrgang 1958, lebt und arbeitet in Düsseldorf. Bereits während der Schulzeit hat sie gern gezeichnet und nach einer Schreinerlehre in der Bilderrahmenabteilung eines Baumarktes gearbeitet. So kam sie auch mit Düsseldorfer Künstlern in Kontakt und wurde 1998 von dem Maler Wolfgang Hütten entdeckt und motiviert, in Öl zu malen. Ihre teilweise fotorealistische Ausführung hat sie autodidaktisch perfektioniert. „Dabei war Dali ein großes Vorbild“, weiß Angelika Kraft.