Landwirtschaft in Meerbusch : Wassermelonen und Gurken aus Osterath

Osterath Der Frenkenhof stellt seine Anbaufläche um: auf Kohlrabi, Blumenkohl, Melone und Gurke. Was aber bleibt, ist der Spargel. Für das Saisongemüse verrät der Landwirt sein Lieblingsrezept.

Der Abschied vom Weißkohl, der in die Großvermarktung ging, fiel Markus Frenken darum nicht allzu schwer. Jetzt wird nur noch das angebaut, was direkt vermarktet wird: im Hofladen, in der Gastronomie, in Schulen oder Kitas, die ebenfalls beliefert werden. Dafür hat er sich ein 600 Quadratmeter großes Foliengewächshaus gebaut, in dem schon die ersten Gurkenpflanzen sich hochräkeln. Hier sollen aber auch Wassermelonen („nur die maximal vier Kilo schweren“) groß werden, ebenso wie Eisberg- oder Kopfsalat. Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli, Sellerie, Weißkohl, Wirsing, Kürbis – all das soll demnächst unter „gewachsen in Osterath“ vermarktet werden.