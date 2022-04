Donatella Landi : Neue Ausstellung im Museum Goch

Es ist bereits die zweite Ausstellung der Künstlerin, die im Museum Goch zu sehen ist. Foto: Museum Goch Foto: Museum Goch

Goch „Scusi, ma lei è felice?“ ist der Titel. Die italienische Künstlerin Donatella Landi eröffnet am Sonntag im Gocher Museum ihre Ausstellung.

(RP) Die Ausstellung im Museum Goch „Scusi, ma lei è felice?“ ist bereits die zweite Einzelausstellung mit der italienischen Film- und Videokünstlerin Donatella Landi. Die Ausstellung vereint mehrere neue Videoproduktionen mit einer aktuellen Skulptureninstallation. Am Sonntag wird sie eröffnet.

Seit den 90er Jahren beschäftigt sich Donatella Landi mit dem großen Themenfeld der Erinnerungskultur und untersucht sie in Filmen, Fotos und Multimedia-Installationen. In dieser Ausstellung thematisiert sie den Begriff der Heimat als kulturelle Zugehörigkeit. Das Werk von Landi zeichnet sich dabei durch seine große erzählerische Kraft aus. Geschichte und Gegenwart begegnen sich und rufen Bilder von Sehnsüchten und Träumen wach.

Im Zentrum unserer Ausstellung steht die erstmalige Präsentation der Videoarbeit „Wacht am Rhein“ (2013-2021), mit der Donatella Landi während ihres Aufenthalts auf der Raketenstation Hombroich im Rahmen ihres Künstleraufhalts begonnen hat und das in diesem Jahr für die Ausstellung in Goch fertig gestellt wurde. Erstmals ist der Film hier in seinem vollen Umfang zu sehen. Der Film ist eine lange nächtliche Beobachtung des Rheins, wo langsam vorbeifahrende Schiffe und Kähne die einzige akustische und visuelle Präsenz sind. Schwarze Schatten, obskure Bilder, tierische Gestalten, aber auch Kriegsschiffe.

Mit dem Titel bezieht sich die Künstlerin bewusst auf das berühmte deutsche Lied aus dem 19. Jahrhundert. Der Rhein als nationales Symbol, strategisch wie emotional zutiefst bedeutsam für die Epoche der Romantik bis hin zu den nationalen Strömungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, bietet für Donatella Landi die ideale Folie für ihre Reflektion.

Kein anderer Fluss ist so mit der europäischen Frage nach Heimat verbunden, Heimat als etwas Trennendes, ebenso aber auch Heimat als ein neues gemeinsames Lebensgefühl unseres Kontinents. Landis Videoproduktionen leben von der Langsamkeit. Ihre Filme wirken wie aus der Zeit genommen.

Diese zentrale Filmproduktion wird in der Ausstellung von weiteren neuen Viedeoarbeiten sowie einer skulpturalen Installation begleitet. In den Videoserien „7 Conversations“ (2016-2019) und „Europareise“ befragt die Künstlerin animierte Kunstfiguren, die sich auf einer fiktiven Reise von Berlin ausgehend durch Europa bewegen, auf der Suche nach den liebgewonnenen Orten unserer Kultur. In ihren unverständlichen Dialogen, die der Zuschauer durch die Untertitel verstehen kann, diskutieren sie über Kunst, Kino, Musik, europäische Grenzen, Migration und, beim Besuch archäologischer Stätten, über die Ursprünge der griechischen Kultur. Die Fremdartigkeit ihrer Weltsicht offenbart die Widersprüche und die Komplexität unseres Zustands.

Eine Installation aus zwei Skulpturengruppen, „Die richtige Höhe finden um sich direkt in die Augen zu schauen“ und „Die Totenmasken“ ergänzen die Ausstellung. Im Begleitprogramm der Ausstellung wird im historischen Kino Goli in Goch der Film „Excuse me, are you happy? Scusi, ma lei è felice?“ von Donatella Landi gezeigt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Pagina Verlag mit einem Beitrag von Barbara Scheuermann (Kunstmuseum Bonn).

Eröffnung am Sonntag, 24. April, 11.30. Die Künstlerin ist anwesend.

