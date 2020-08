Gastronomie in Meerbusch : Klein-Italien mitten auf dem Alter Markt

Lank-Latum Die Gastronomie-Szene in der Fußgängerzone Lank-Latum ist vielfältig. Ciro Cinque etwa serviert auf der Terrasse des Cinque Pomodori mediterrane Gerichte, frisch gepressten Apfelsaft und selbst hergestellten Limoncello.

So weiträumig hat sich der Außenbereich des Restaurants „Cinque Pomodori“ noch nie ausgedehnt. „Wir haben die Tische den Hygiene-Vorgaben entsprechend weit auseinander gestellt und können dennoch fast so viele Gäste wie in normalen Zeiten bewirten“, freut sich Ciro Cinque. Er bedankt sich bei seinen Stammgästen für die Treue in der Corona-Krise. Und die Besucher genießen das „Draußen-Sitzen“ mitten in der Lank-Latumer Fußgängerzone auf dem Alter Markt jetzt besonders.