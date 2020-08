Meerbuscher Kita Krähennest : Neue Kita-Leiterin mit tierischer Verstärkung

Meerbusch Nadine Schemmel leitet die Kita Krähennest in Osterrath. Unterstützt wird sie dabei von Alfons, einem 17 Wochen alten Wasserhund. Der Hund wird bald eine Ausbildung zum Therapie- und Begleithund beginnen.

„In Zeiten von Corona eine solche Aufgabe anzutreten, ist ein bisschen wie den Mount Everst zu erklimmen. Es ist wirklich schwer, aber es geht nach oben“, so Schemmel. Erzieherinnen, die zu einer Risikogruppe gehören, dürfen beispielsweise nicht in Kontakt mit den Kindern kommen. „Sie können sich um die Dokumentation kümmern oder andere Dinge vorbereiten, aber es fehlt ihnen natürlich das, was den Beruf ausmacht“, so die Leiterin der Kita. Auch die Kinder untereinander müssen sich in Verzicht üben. Die vier Gruppen innerhalb der Kita sind beispielsweise streng voneinander getrennt – schwer für Kinder, die Freunde in anderen Gruppen haben. „Wir versuchen, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, haben Briefkästen aufgehängt und organisieren Treffen an den Fensterscheiben“, erzählt Nadine Schemmel. Die hat großen Respekt vor der Geduld der Kinder, die sich von selbst an die vorgegebenen Abstandsregeln halten. Erzieherinnen und Kinder haben das Händewaschen geübt, etwa mit Stempeln. „Wir haben erklärt: Wenn man den Stempel von der Hand weg kriegt, dann sind auch die Bakterien weg.“