Freizeit in Meerbusch : Einnahmeverluste im Meerbad wegen Corona

Büderich Aktuell dürfen nur 40 Personen zur selben Zeit im vorgegebenen Zeitfenster im Meerbad in Büderich schwimmen. Das wirkt sich negativ auf die Besucherzahlen und die Einnahmen aus. Wenigstens die Grundreinigung konnte während des Lockdowns erledigt werden.

(RP/stz) Das Meerbad an der Friedenstraße in Büderich schließt am Donnerstag, 13. August, krankheitsbedingt bereits um 15 Uhr. Zudem fällt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag das Vereinsschwimmen aus. Durch die Corona-Schutzverordnung ist der Zugang zum Meerbad nach wie vor begrenzt. Aktuell dürfen nur 40 Personen zeitgleich ins Bad, es gibt keine durchgehenden Öffnungszeiten, sondern Zeitfenster von zwei Stunden. In der anschließenden 45-minütigen Schließung wird das Bad gereinigt.