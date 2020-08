Hilfsprojekt aus Meerbusch : Verein „BeeBob Hilft“ sucht weitere Unterstützer

Meerbusch Der Meerbuscher Josh Feitelson hat das Projekt, das Kinder in Kambodscha unterstützt, initiiert. Die Corona-Pandemie hat es unmöglich gemacht, die Kosten im Kinderdorf zu decken. Josh Feitelson hofft deshalb auf neue Paten- und Mitgliedschaften.

Außerdem hat sich gezeigt, dass es dem ehrenamtlichen Team vor Ort in dem Dorf Thalaborivat seit dem Corona-Ausbruch nicht gelungen ist, die Ausgaben für den Unterhalt des Kinderdorfes zu decken. „Deshalb hoffen wir sehr, dass neue Patenschaften für Kinder übernommen werden. Ab 25 Euro pro Monat kann nachhaltig und wirksam die Grundversorgung im Center sichergestellt werden“, setzt Josh Feitelson auf weitere Unterstützung. Eine Mitgliedschaft im Verein „BeeBob Hilft“ ab fünf Euro im Monat ermöglicht ebenfalls eine sicherere Planung. Das Team berichtet auch, was sich in Thalaborivat seit Beginn des Jahres getan hat: „Das Virus hat den Alltag stark verändert.“ Da die Schulen geschlossen sind, bleiben die Kinder im Center und lernen gemeinsam. „Wir sind glücklich, dass sich bisher kein Kind infiziert hat“, so Josh Feitelson. Die eigene Fisch- und Hühnerzucht sowie der Gemüsegarten helfen, gegen die gestiegenen Lebensmittelpreise anzugehen. Die Kinder nutzen die Zeit, um die Gemüsebeete zu erweitern, sagt er. „Sie pflanzen unter anderem Wasserspinat und Tomaten.“ Der Hühnerstall, in dem etwa 50 Hühner leben, wurde renoviert. Und Phalla setzte im Fischteich 400 Baby-Fische aus. „Wenn sie herangewachsen sind, können wir die Versorgung sicherstellen“, freut er sich.