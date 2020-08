Meerbusch : Anwohner leiden unter Rasern

Lank Noch bis Ende August ist die Gonellastraße gesperrt. Das verschärft die Probleme auf der Kaiserswerther Straße. Die Anwohner berichten von Lastern, die über die schmalen Bürgersteige fahren, und anderen Problemen.

Die Anwohner der Kaiserswerther Straße bekommen von dem Straßenverkehr vor ihrer Haustür einiges geboten und können manch kuriose Geschichte erzählen. Zuletzt rückte im Juli die Polizei an. Ein Mini-Fahrerin weigerte sich, ihren Wagen zurückzusetzen und beharrte auf ihrem Recht zur Vorfahrt. Schließlich muss derjenige ausweichen, auf dessen Seite das Hindernis steht. Allerdings handelte es sich um insgesamt vier Busse, auf deren Seite Autos parkten. Die Fahrbahn ist an dieser Stelle zu eng, als dass die breiten Busse und der Gegenverkehr gleichzeitig passieren könnten. Doch alles Bitten der Busfahrer, den Mini zurückzusetzen, half nicht, schließlich rief einer von ihnen die Polizei zur Hilfe.

„Das war eine Situation, in der es nicht sinnvoll war, das auszudiskutieren“, sagt eine Sprecherin der Kreis-Polizei. Es gebe eben nicht nur das Recht auf Vorfahrt, sondern auch die Pflicht im Straßenverkehr zur gegenseitigen Rücksichtnahme. Die Mini-Fahrerin erhielt deshalb einen mündliche Verwarnung und eine Meldung im Verkehrsregister.

Rücksichtnahme ist bei den Anwohnern der Kaiserswerther Straße ein gutes Stichwort. Denn viele andere Situationen, die sie erleben, sind nicht ganz so kurios wie dieser Vorfall, aber zeugen von rücksichtslosem Verhalten, das zum Teil auch gefährlich ist. Das habe sich verstärkt, seitdem wegen Bauarbeiten auf der Gonellastraße mehr Autofahrer nun den Weg über die Kaiserswerther Straße nehmen. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, wurde wochentags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr ein Parkverbot eingerichtet. Die Anwohner spüren die Folgen: „Es wird gerast und gebrettert – natürlich unter Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 beziehungsweise 30 Stundenkilometern“, sagt Anwohner Heribert Michels. In der Tat: Wer dort die 30er Zone beobachtet, kann erleben, dass die meisten Autos dort deutlich schneller fahren, beim Anblick der Kamera dann das Tempo drosseln.