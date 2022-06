Kultur in Meerbusch : „Five plus 1“ zeigt im Alten Küsterhaus neue Werke

Büderich Die Künstlerinnen und Künstler in Meerbusch sind froh, Kunst wieder analog zeigen zu können. Die digitale Präsentation half über die Coronapandemie hinweg.

(mgö) Die Erleichterung darüber, Kunst wieder live zeigen zu können, ist auch den Künstlerinnen und Künstlern der Gruppierung „Five plus1“ anzumerken. Sie arbeiten mit dem Dozenten Viorel Chirea zusammen und haben im vergangenen Jahr ihre Arbeiten digital gezeigt. Ab Freitag sind Malerei, Objekte, Fotografie und Zeichnungen in der Galerie des Alten Küsterhauses wieder analog zu sehen. Lilli Bremes beispielsweise zieht die Blicke des Publikums mit farbenfrohen Arbeiten an: „Es sind oft Blumenbilder. Aber ich habe auch ausprobiert mit Perlen oder Steckdübeln zu arbeiten. Dazu gibt es auch große Formate.“ Vorrübergehend die Farbigkeit zurückgenommen hat Gabi Mühlenhoff, die im Rahmen der Ausschreibung „MEERkunst“ 2020 den ersten Preis in Malerei belegte: „Ich habe das Geschehen in der Ukraine collagen-ähnlich verarbeitet.“ Sie zeigt auch Schaufensterpuppen aus Styropor und hat ein Beuys-Porträt gemalt, das den Titel „Kopf.Stein.Pflaster“ trägt. Ingrid Pawig hat ebenfalls experimentiert, unter anderem mit der Farbe Grau. Zudem hat sie Acryl mit Spachteln auf die Leinwand aufgetragen und die Farbe mit Seidenpapier oder Goldfolie kombiniert.