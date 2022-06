Blaulicht : Zwei Einbrüche in Meerbuscher Wohnungen

Meerbusch In zwei Mehrfamilienhäuser wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Polizei rät davon ab, Unbekannte, die an der Tür klingeln, ins Haus einzulassen.

Gleich zweimal haben Einbrecher am vergangenen Wochenende in Meerbuscher, Ziel waren in beiden Fällen Mehrfamilienhäuser.

Am Samstag zwischen 17:50 und 20 Uhr sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Neusser Straße in Meerbusch eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter unbemerkt in den Hausflur und hebelten die Wohnungstür in der ersten Etage auf. In den Räumlichkeiten stahlen sie Schmuck und Bargeld. Nachbarn hatten zwei unbekannte Männer im Hausflur wahrgenommen, die den Anschein erweckten, Handwerker zu sein. Einer soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine Glatze und einen Bart. Der Mann trug ein weißes T-Shirt und wird von den Zeugen, genau wie sein Begleiter, als „südländisch aussehend“ beschrieben. Besagter Begleiter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er hatte kurze, dunkle Haare und ebenfalls einen Bart. Beide Personen waren etwa 180 Zentimeter groß.

Auch an der Mauritiusstraße schlugen Einbrecher am Wochenende zu. Am Sonntagnachmittag, zwischen 15:15 und 20 Uhr, hebelten sie eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf, durchwühlten das Mobiliar und stahlen unbemerkt Schmuck und Bargeld.