Meerbusch : Zwei Tänzer feiern Diamantene Hochzeit

Christel und Dieter Lass feierten ihre Diamantene Hochzeit im Garten in Nierst. Foto: Angelika Kirchholtes

Nierst Das Ehepaar Christel und Dieter Lass feierte seine Diamantene Hochzeit im eigenen Garten mit Familie und Freunden. Die Tanzbegeisterten engagierten sich über 30 Jahre im Meerbuscher Tanzsport Club.

60 Jahre verheiratet zu sein, das ist wahrlich eine lange Zeit. Doch für Christel und Dieter Lass ist sie fast wie im Flug vergangen. Auch wenn man auf das Hochzeitsfoto vom 16. Juni 1962 schon genau schauen muss, um die zwei glücklichen Menschen mit weißem Schleier und schwarzem Anzug wiederzuerkennen. Fröhlich lachen können die beiden auch heute noch, denn sie haben ihr Leben gut gemeistert.

Besonders der Tanzsport hat sie jung gehalten, sowohl im sportlichen Sinn als auch im gemeinsamen Engagement. Fast 30 Jahre war Dieter Lass Vorsitzender des Meerbuscher Tanzsportclubs (MTC). Seine Frau managte den Festausschuss. Beide haben viele Jahre in der höchsten Amateurklasse für Standardtänze getanzt. Den Anstoß zum Tanzen gab Christel Lass, die schon immer gerne auf dem Tanzboden unterwegs war. Aber ihr Dieter war beruflich eingespannt und stimmte schließlich nur einem Tanzkurs am Sonntagnachmittag zu. Doch dann erwischte auch ihn das Tanzvirus. In der ersten Tanzschule, die in Düsseldorf nach dem Krieg aufgemacht hatte, absolvierten die Lass mehrere Kurse und nahmen am Tanzclub teil.

Dass Tanzen gesund sein muss, konnten sie auch daran sehen, dass der Besitzer, Gerhard Kächele, erst mit 90 Jahren die Tanzschule abgab und mit seinem Motorrad quer durch Europa fuhr. Doch zurück zu Dieter und Christel Lass, die beide aus Ostpreußen stammen. Christel, geboren 1940, verbrachte ihre ersten Jahre in Memel (heute Klaipeda/Litauen), er (1941) wuchs auf einem Bauernhof im Memel-Land auf, ehe beide 1945 fliehen mussten. Getrennt natürlich, denn sie lernen sich erst später in Bochum kennen. „Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick, aber Christel hat lange gezögert“, erzählt Lass schmunzelnd. Es war zu Weihnachten 1958, als ein Cousin von Christel die beiden einander vorstellte. Doch es dauerte noch fast vier Jahren, bis Dieter seine Christel in Büderich vor den Traualtar führen konnte. Die Hochzeitsreise ging nach Wien. Doch oh Schreck: An der Grenze stellte sich heraus, dass Dieter Lass keinen Pass dabei hatte. „Ich hatte vergessen, ihn aus dem Hochzeitsanzug herauszunehmen“, erzählt er. Zum Glück hatte er eine Meldebescheinigung dabei und erhielt einen provisorischen Ausweis. „Ich saß danach heulend im Zug“, erinnert sich seine Frau.

Dem gemeinsamen Glück tat das keinen Abbruch. Zwei Kinder und ein Enkel gehören inzwischen zur Familie. Ihr Traumhaus mit Blick in die Felder bauten die Lass 1968/9 in Nierst, wo sie sich bald heimisch fühlten. Elf Jahre trainierten sie das Männerballett des Vereins Kött on Kleen. „Eine tolle Zeit. Dadurch haben wir uns gut integriert“, so das Ehepaar.

Beruflich war Dieter Lass viel unterwegs, führte technische Schulungen für ein Unternehmen der Motorenbranche durch, die ihn in viele europäische Länder führte. Häufig begleitete ihn seine Frau und die Schwiegermutter hielt die Stellung. Ausgleich fanden die beiden immer wieder im Tanzsport. Der Beitritt zum kurz zuvor gegründeten MTC war ein Glücksfall, der sie zusammenschweißte. 25 Mal ertanzten sie sich das Goldene Tanzabzeichen. Noch heute leitet Dieter Lass einen Kurs im Line Dance. Aber die Beiden organisierten auch Spendenaktionen innerhalb des MTC, sammelten Geld, Kleidung und Spielsachen, die der Diakonie, der Russlandhilfe Pskov oder der Krefelder Bahnhofsmission zu Gute kamen.