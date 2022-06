Mode aus Strümp : 20 Jahre Haute Couture in Meerbusch 

Designerin Ingrid Huckenbeck hat vor 20 Jahren ihre Schneiderei in Strümp eröffnet. Sie bietet maßgeschneiderte Damenmode zu besonderen Anlässen an und hat sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Seit 2002 fertigt die Designerin Ingrid Huckenbeck in Strümp Kleidung aus nachhaltig-hochwertigen Stoffen an. Besonders die Nachfrage nach festlicher Garderobe ist aktuell groß, viele Feiern werden nach Corona nachgeholt.

Vor 20 Jahren ist sie mit ihrem Mode-Atelier von Düsseldorf in die Brucknerstraße nach Strümp gezogen: „Dieser von der Kö nur gut 15 Minuten entfernte und mit ausreichend eigenen Parkmöglichkeiten versehene Standort ist ideal – im Grünen gelegen und trotzdem sehr gut auch aus den Nachbarstädten und -ländern zu erreichen.“ Das wissen die Kundinnen zu schätzen: „Sie erinnern sich an das Label Ingrid Huckenbeck, wollen sich vor allem für bestimmte Anlässe einkleiden.“

Geschäft Ingrid Huckenbeck stellt ihre maßgeschneiderte Mode in ihrem Geschäft in der Brucknerstraße 30 her. Dieses ist montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben der großen Garderobe für die Festivität wird Kleidung für das Standesamt oder den Kirchen-Besuch angefragt. „Wir fertigen auch Taufkleidchen an, aus französischer Spitze“, erklärt die Designerin. Sie weiß, dass ihre Mode gut ankommt und die Trägerinnen ihrer Design-Modelle angesprochen werden: „Die Bluse einer Kundin ist gerade in Amerika aufgefallen. Das bringt auch den Namen Meerbusch ins Gespräch.“ Aber nicht nur die in reiner Handarbeit hergestellte Festkleidung ist gefragt. Aktuell werden Kleider in vielerlei Ausführungen gewünscht und auch „freche Hosen“, in bunter Baumwolle und unterschiedlichen Schnitten sind sehr beliebt: „Zu diesen Hosen kann man alles tragen.“