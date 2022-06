Aufwertung des Fähranlegers : Grüne wollen keinen Tourismus am Anleger

Meerbusch Die Aufwertung des Fähranlgers soll nach Meinung der Partei auf das Nötige beschränkt werden und die Landschaft und Natur am Rhein möglichst beibehalten. Ein Düsseldorfer Landschaftsarchitektenbüro hat Pläne für eine Promenade zum Flussufer vorgestellt.

Die Umgestaltung des Fähranlegers in Langst-Kierst sorgt in der Bevölkerung sowie in der Lokalpolitik für Diskussionen. Die Landschaftsarchitekten des Düsseldorfer Büros Scape haben im Auftrag der Stadt Pläne vorgelegt, die von vielen für zu groß, zu hoch gesteckt gehalten werden. Ob diese – zumindest in Teilen – umgesetzt werden, wird die Politik nach der Sommerpause entscheiden. Viele Bürger haben bei einem Termin Skepsis geäußert, die befürchten zu viel Verkehr und Lärm an dieser abgelegenen Stelle. Langst-Kierst solle kein Touristenmagnet werden, so die Meinung einiger Bürger. Die Grünen-Fraktion hat nun in einem Schreiben an Bürgermeister Christian Bommers und den Technischen Dezernenten Michael Assenmacher ihre Position zu dem Projekt dargelegt.