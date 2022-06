Besuch aus Frankreich in Meerbusch : Gastfamilien dringend gesucht!

Meerbusch Am Wochenende wird eine Delegation aus Meerbuschs Partnerstadt Fouesnant zum Rathausfest erwartet. Coronabedingt mussten einige Gastfamilien absagen. Die Bretonen freuen sich auf das Wiedersehen.

Jetzt aber geht’s erst einmal um das aktuelle Programm: Am Freitag kommen die Gäste an und schon um 13.30 Uhr legt die Fähre Langst-Kierst zu einer Führung nach Kaiserwerth ab mit einem anschließenden Picknick am Rhein, Campingplatz Azur. Am Samstag gibt es in Lank-Latum zwischen 10.30 und 19.00 Uhr einige öffentliche Programmpunkte. Sie beinhalten eine Führung um St. Stephanus mit Franz Jürgens, Vorsitzender Heimatkreis Lank, und ab 11 Uhr am Alten Markt einen Auftritt der Musikgruppe „Bagad Bro Foen“ sowie der Tanzgruppen aus Fouesnant „Ar Pintiged Foen“ sowie aus Bénodet „Korollerien Bénodet“. Die Gastronomen vom Fronhof und Cinque Pomodori halten Getränke bereit. Um 14 Uhr besteht die Möglichkeit, zur Besichtigung des Fernsehturms und Besuch des Frankreichfests und einem Abendessen im Brauhaus mit dem Bus oder individuell nach Düsseldorf zu fahren. Die Tanzgruppen werden nicht – wie früher – in der Landeshaupt auftreten. „Sie tragen sehr wertvolle Kostüme, das Ankleiden mit Hilfe dauert rund eine Stunde und es fehlen in Düsseldorf die Lagermöglichkeiten“, erklärt Gabi Pricken. Dafür werden die traditionelle Tanz- und Musikkünste aus der Bretagne im Programm am Sonntag, 12 Uhr, im Rathauspark in Büderich präsentiert. Dort bildet ein gemeinsames Mittagessen den Abschluss des offiziellen Programms, das unter anderem eine Besichtigung der Comento GmbH in Strümp mit einer kleinen Probe des selbstgebrauten Biers beinhaltet.