Stadtplanung in Meerbusch : Rat beschließt Konzept für Osterath

Osterath Vor der Pandemie hatte die Stadt die Osterather nach ihren Wünschen für einen lebendigeren Stadtteil befragt. Nun beantragt die Stadt für acht Maßnahmen Fördermittel. Über sie wird später noch einmal einzeln abgestimmt.

Damals hatten sich an einer Online-Umfrage 680 Bürger beteiligt sowie 27 Akteure vor Ort, die gezielt für die Befragung angesprochen wurden. Darunter waren Vereine, Kitas, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen, Pflegeheime, aber auch Feuerwehr, Kirchengemeinde und eine Bank. In 30 Fragen konnten die Bürger verschiedene Bereiche bewerten: „Soziale Infrastruktur“, „Neue Mobilität“, „Entwicklung des Ortszentrums“ sowie „Wohnen und Leben in Osterath“. Die Ergebnisse sollten in das Konzept einfließen, das zusammen mit dem Regional- und Planungsbüro Dr. Jansen erarbeitet wurde.