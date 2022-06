Kunstraum Neuss : 32-Jähriger zeigt Grafiken aus schwarzen Kugelschreiberstrichen

Neuss Janosch Holland stellt seine Bilder im Kunstraum Neuss aus. Es sind sehr unterschiedliche Arbeiten aus insgesamt vier Werkgruppen, die sich zum Teil überschneiden.

Eine Serie von Bildern besteht aus einer Kombination von geometrischen und völlig ungegenständlichen Bildinhalten. Farben kommen hier in niedrig dosiertem Maße vor. Ganz anders die Eulen. Was ihn an diesen Tieren so fasziniert und warum sie aus seiner Sicht so gut in die Zeit der Pandemie passen: „Sie sind total ruhig und lassen sich selten aus der Fassung bringen.“ Die zwei Arbeiten, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind, sollten eigentlich Bestandteile eines Malbuchs werden, das Janosch Holland für seinen Sohn gedacht hatte. Aber dann hat er es selber koloriert. Dabei ist der 32-Jährige wie folgt vorgegangen: Er hat die Eule gezeichnet, ihren Körper in zahllose kleine Flächen unterteilt, diese Bilder eingescannt und dann am PC Farbe ins Spiel gebracht. Die Ausstellung im Kunstraum Neuss, Deutsche Straße 2, ist bis zum 10.Juli dienstags bis freitags von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.