Erstes Testspiel seit Monaten : SF Baumberg mühen sich zum Sieg

Aleksandar Bojkovski (vorne) und Melva Luzalunga. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Test gegen den Fußball-Landesligisten Rather SV verspielt der Oberligist eine 2:0-Führung, erzielt aber in der Schlussphase doch noch den Siegtreffer.

(fas) Die Spielpraxis fehlte komplett. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnten sich die Oberliga-Fußballer der SF Baumberg (SFB) rund vier Monate lang nicht mehr mit Gegnern messen. Trotzdem zeigte die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi insgesamt eine ordentliche Leistung – und setzte sich im Test gegen den Landesligisten Rather SV knapp 3:2 (2:0) durch. Die Fans durften sich endlich wieder über ein Fußball-Erlebnis freuen, vor dem sie an der Sandstraße ihre Hände desinfizieren und sich in die Besucherliste eintragen mussten.

Nach einer langen Trainingswoche mit vielen intensiven Einheiten mobilisierten die Baumberger ihre letzten Kräfte. „Die Hauptsache ist, dass sich niemand verletzt hat. Wir konnten einige Spieler auswechseln und neue Dinge ausprobieren“, stellte El Halimi fest. Unter anderem bekam Rechtsverteidiger Anthonio Basisa seine Chance, der vergangene Saison noch für die Baumberger A-Jugend in der Bergischen Leistungsklasse aktiv war. Und auch Rechtsverteidiger Alexander Klatt aus der Kreisliga-Reserve durfte sich zeigen.

Vor allem im ersten Spielabschnitt entwickelte sich ein ansehnliches Duell, in dem die Gastgeber den Ball viel zirkulieren ließen. Nach einem Doppelpass mit Milan Burovac erzielte Stürmer Melva Luzalunga die 1:0-Führung (19.). Vor einigen Tagen war Burovac von der U19-Auswahl der Viktoria aus Köln an die Sandstraße gewechselt, um im zentralen Mittelfeld den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. El Halimi lobte: „Milan hat uns im Probetraining überzeugt und wohnt nicht weit vom Platz entfernt. Er passt gut in unsere Altersstruktur.“ Nach dem geschickten Pass des Kapitäns Ivan Pusic erhöhte Luzalunga auf 2:0 (37.).