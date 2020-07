Wilhelm-Leuschner-Straße in Baumberg : Räuber verletzt Frau und stiehlt ihr Smartphone

Monheim Am Samstag gegen 0.10 Uhr ist eine 32-jährige Frau an der Wilhelm-Leuschner-Straße von einem unbekannten Mann angegriffen, verletzt und beraubt worden.

Nach Polizeiangaben war die Monheimerin etwa 15 Minuten zuvor in Düsseldorf-Hellerhof in einen Linienbus nach Monheim eingestiegen, gemeinsam mit dem dunkelhäutigen Räuber und einem 42 Jahre alten Mann. Alle drei stiegen an der Baumberger Haltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße aus.