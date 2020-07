Interview Philipp Bracht : „Die Pima hatte einige Geburtsfehler“

Leichlingen Philipp Bracht ist der neue Geschäftsführer beim Handball-Drittligisten Leichlinger TV – und er hat nach der Insolvenz der Pirates Marketing GmbH viel zu tun.

Appell Bracht appelliert an die Leichlinger Wirtschaft, „ihren LTV zu unterstützen. Es ist ein hohes Gut, eine Drittliga-Mannschaft im Handball in Leichlingen zu haben“, sagte er. „Wenn wir dieses nachhaltig in Leichlingen haben wollen, dann brauchen wir natürlich auch die Unterstützung der Leichlinger Wirtschaft.“

Bracht Wir haben eine GmbH mit der wir arbeiten können, haben Verträge mit Spielern unterzeichnet und müssen gleichzeitig alles, was die Pima in der Vergangenheit gemacht hat, komplett neu konzipieren. Außer dem Trainer und teilweise den Spielern sind alle Handelnden neu dabei. Wir sind recht weit. Der Verein, der die GmbH halten soll, ist auch gegründet – das ist ein wichtiger Schritt hin zur Zielstruktur.

Bracht Dazu muss man auch in die Vergangenheit schauen. Die Pima hatte einige Geburtsfehler. Man hat vergessen, den Rest der Abteilung mitzunehmen. Da entstand eine große Kluft. Das wurde oftmals versucht zu beheben, klappte aber nie so richtig. Die Insolvenz war für uns die Chance, es bei gewissen Schwachpunkten besser zu machen und neu anzufangen. Jetzt wird keine Entscheidung im Leichlinger Handball mehr alleine getroffen. Mannschaftsübergreifend machen mehr als 20 Leute mit. Zum Beispiel ist es geplant, dass alle Teams – von der ersten bis zur E-Jugend – die gleichen Trikots tragen. Die Leute aus der Abteilung des LTV sind auch federführend bei der semi-professionellen ersten Mannschaft. Sämtliche Funktionen und Ämter besetzen wir ehrenamtlich.

Bracht Ich habe auch immer mit einer Insolvenz gerechnet, es gehen aber viele Vereine immer mal wieder insolvent. Dass Leichlingen und die Pima so lange durchgehalten haben, ist eher ein großer Erfolg, der den Gesellschaftern zu verdanken war, die immer wieder Geld nachgeschoben haben. Das ist aber ein Konstrukt, das wir nicht mehr wollten: Auf der einen Seite der Verein mit der Lizenz, auf der anderen Seite ein Spielobjekt. Krass gesagt: Wenn der Trainer dem Gesellschafter nicht mehr guten Tag sagt, gibt es kein Geld mehr – und die Mannschaft geht pleite. So etwas ist nie passiert, aber mit privaten Personen als Träger der Mannschaft durchaus vorstellbar. Das ist nicht nachhaltig, deswegen haben wir alles etwas anders aufgebaut.

Bracht Es ist nicht unüblich, dass Vereine Anteile an Kapitalgesellschaften haben. Es gab auch ein Szenario, den Spielbetrieb aus dem LTV heraus zu organisieren. So funktioniert es ja beim TuS Opladen oder bei Fortuna Düsseldorf auch. Das war aber vom LTV aus nicht gewünscht. Diese Entscheidung haben wir respektiert und mit dieser Restriktion eine für uns ideale Lösung gefunden. Also haben wir einen neuen Verein gegründet, der die Anteile der GmbH hält. Der Vereinsvorstand agiert mit der Geschäftsführung der GmbH und der Vorstand ist wiederum mit dem Gesamtverein vernetzt. Erster Vorsitzender ist Gregor Fuchs, zweiter Vorsitzender ist Ralf Meier, Schatzwartin ist Bianca Oeser. Der zweite Vorsitzende soll immer der Abteilungsleiter des LTV sein. So kann es nicht passieren, dass die GmbH ausbüxt: Der neue Verein wird mit vom Gesamtverein gesteuert. Wir sind komplett unabhängig vom LTV, treten aber immer für ihn an.