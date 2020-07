Zuschauerfrage noch offen : Volleyballerinnen sollen im September in die Liga starten

Leverkusen Der TSV Bayer Leverkusen hat das Gros seines Zweitliga-Kaders bereits zusammen. Ein Top-Zugang soll die Mannschaft aber auf jeden Fall noch verstärken.

Während die Volleyball-Bundesliga den Saisonstart für Oktober vorgesehen hat, sollen die Zweitligisten einen Monat früher beginnen. Die Frauen des TSV Bayer empfangen am Sonntag, 13. September, die Volleys Borken in der Ostermann-Arena. Wie viele Zuschauer dabei sein dürfen, steht noch nicht fest. „Die Liga entwickelt Konzepte für unterschiedliche Szenarien“, sagt Jürgen Rothe, Volleyball-Abteilungsleiter bei Bayer. „Zu Geisterspielen soll es wohl gar nicht kommen.“

Die Ostermann-Arena ist in der Zweiten Liga eine der größten Hallen. Etwa 500 Zuschauer begrüßen die Volleyballerinnen normalerweise, in der Halle finden theoretischgar 3500 Menschen Platz. „Wir könnten die Leute gut verteilten. Dazu gibt es viele Ein- und Ausgänge“, sagt Rothe. Dennoch: Derzeit ist die Festlegung einer Zuschauerquote noch Spekulation.

Sicher ist hingegen, dass die Leverkusenerinnen in einer attraktiven Liga spielen werden. 14 Mannschaften treten an. Neu hinzugekommen ist in Fortuna Bonn noch ein Gegner mit regionaler Nähe. Der TSV Bayer 04 gehört traditionell zu den Mannschaften, die um die vorderen Plätze spielen. Ob das auch 2020/21 so ist? Das Gros des Kaders bleibt erhalten. Anna Hoja, Lena Overländer, Malin Schäfer, Rebecca Schäperklaus, Klara Single, Laurine Vinkesteijn, Charlotta Werscheck, Clara Wübbeke und Jule Hellmann blieben im Team. Dazu hat der Verein Felicitas Ende aus der Reserve nach oben gezogen.