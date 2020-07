Saison 2020/21 : Die Ligen für den SV Schlebusch und FC Leverkusen stehen fest

Tim Breddemann (r.) und der SV Schlebusch wissen jetzt, gegen wen sie in der kommenden Saison antreten. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Der Fußball-Verband Mittelrhein hat die Staffeleinteilungen für die Saison 2020/21 veröffentlicht – unter Berücksichtigung der Wünsche aus den Vereinen.

Der Spielausschuss des Fußball-Verbandes Mittelrhein hat die Staffeleinteilung im Spielbetrieb der Männer für die Saison 2020/21 veröffentlicht. In der Landesliga bilden die Vereine aus dem östlichen Verbandsgebiet mit den Fußballkreisen Köln, Bonn, Sieg und Berg die Staffel 1. Die Staffel 2 setzt sich zusammen aus den Kreisen des westlichen Verbandsgebietes (Euskirchen, Rhein-Erft, Aachen, Düren und Heinsberg).

Die Einteilung der Bezirksligastaffeln ergibt sich ebenfalls auf Basis regionaler Aspekte. „Wir haben alle Wünsche der Vereine bezüglich der Zuteilung ermöglichen können“, sagt Markus Müller, Vorsitzender des Spielausschusses. „Aus Zurückziehungen von Mannschaften und dem Verbandstagsbeschluss, aufgrund des coronabedingten Saisonabbruchs keine Mannschaften absteigen zu lassen, ergeben zusammen mit der Berücksichtigung der Vereinswünsche unterschiedliche Staffelstärken. Uns war in dieser besonderen Situation wichtig, den Vereinen soweit wie möglich entgegenkommen zu können.“ Die Spielzeit soll am 5./6. September beginnen und am 12./13. Juni 2021 enden.