Kaderplanung läuft : Fußballerinnen stellen sich neu auf

Leverkusen Nach dem gesicherten Klassenerhalt geht es bei den Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 um die ersten Weichenstellungen für die kommende Spielzeit. Ein halbes Dutzend Spielerinnen verlässt den Verein, drei Zugänge stehen dem bislang gegenüber.

Ein wirklich bitteres Jahr hat aus dem Quartett Heinze hinter sich. Die 26-Jährige, die vor zwei Jahren vom USV Jena unters Bayer-Kreuz wechselte, beendet nach einem Jahr voller Schmerzen ihre Karriere. Seit Saison-Beginn litt sie an einer Muskelsehnenverletzung mit Knochenödem und daraus resultierenden Rückenschmerzen. Dem aktiven Sport sagt sie darum nun auf Wiedersehen und konzentriert sich auf ihr Master-Studium in „Sport, Medien und Kommunikation“ an der Deutschen Sporthochschule in Köln.