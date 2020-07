Fußball : HSG kickt schon, SCK legt nach und die Teutonia feiert

RheIn-Kreis Die Holzheimer SG unterliegt im ersten Testspiel Ratingen mit 0:4. Kapellen startet am Montag in die Vorbereitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Der SC Kapellen steigt am Montag in die Vorbereitung auf die, so die Planung, am ersten September-Wochenende beginnende Punktspielrunde der Fußball-Landesliga ein. Teutonia Kleinenbroich holt am Samstag erstmal die wegen Covid-19 ausgefallene Aufstiegsfeier nach. Natürlich in kleinem Rahmen.

Bereits sein erstes Testspiel absolviert hat dagegen der dritte Landesligist aus dem Rhein-Kreis: Die Holzheimer SG unterlag beim Oberligisten Germania Ratingen mit 0:4 (Halbzeit 0:2). Für Trainer Hamid Derakhshan indes kein Beinbruch: „Ich bin mit 90 Prozent, von dem, was die Jungs gemacht haben, zufrieden. Dafür, dass die Mannschaft seit vier Monaten raus aus dem Spielbetrieb ist, hat sie auch konditionell gut mitgehalten.“ Für ihn stand nach den 90 unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln absolvierten Minuten sogar fest: „Wenn ich personell umgestellt hätte, hätten wir Ratingen große Probleme bereiten können. Wäre das ein Pflichtspiel gewesen, hätten wir vielleicht nur 1:2 oder 0:2 verloren.“ Vor dem bereits im Winter aus dem „Nachlass“ der SG Kaarst übernommenen Torhüter Nicolai Petrovic gaben Maurice Wiewiora und Gianluca Cammarosano ihren Einstand im Trikot der HSG, hinterließen dabei, so ihr Coach, einen guten Eindruck. Am Freitag und Samstag sind die Holzheimer beim Blitzturnier des BV Büderich im Einsatz. Vor dem Trainingslager in der Sportschule Hennef (31. Juli bis 2. August) treten die Neusser noch beim VfL Benrath an.