Fußball, Bezirksliga FCL will sich mit zwei Siegen verabschieden

Fußball-Bezirksliga: SV Westhoven-Ensen – FC Leverkusen. In dieser Runde stehen für die Fußballer aus Leverkusen noch zwei sportlich kaum bedeutsame Partien an. Denn schon jetzt fest steht, dass das Team den Aufstieg erneut verpasst hat. „Wir haben uns einfach zu viele Punktverluste gegen die schwächer eingestuften Teams erlaubt. Insgesamt fehlte die Konstanz in den Leistungen“, sagt Klubchef und Trainer Michael Kunz.