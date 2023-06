Fußball, Landesliga SVS muss gegen Porz über sich hinauswachsen

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SpVg. Porz. Vor dem letzten Heimspiel dieser Saison spricht nicht unbedingt viel für die Schlebuscher Fußballer, die sich nach wie vor vor in akuter Abstiegsnot befinden. Zwar belegt die Mannschaft des SVS trotz zuletzt fünf teils deutlicher Niederlagen in Serie noch immer den ersten Rang vor der Gefahrenzone. Doch an den letzten beiden Spieltagen könnten die Schlebuscher noch eingeholt werden.