Tennis, Regionalliga Teams des RTHC stehen unter Druck

Leverkusen · Die Mannschaften des RTHC Bayer Leverkusen, die in dieser Runde in der Regionalliga an den Start gehen, sind bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben – und müssen sich steigern, um die Klasse zu halten.

01.06.2023, 21:00 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Frank Molter

Von Lars Hepp

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Verantwortlichen in der Tennisabteilung des RTHC nicht sonderlich zufrieden sein. Denn: Die sportlichen Aushängeschilder in der Regionalliga stehen bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand. Allen drei Mannschaften droht der Abstieg zurück auf die Verbandsebene.