Faustball, Bundesliga Heimspieltage für den Leichlinger TV und den TSV Bayer 04

Mit dem bisherigen Saisonverlauf können die Bundesliga-Faustballer des Leichlinger TV zufrieden sein. Als aktueller Tabellenzweiter mit drei Siegen und zwei Niederlagen in der Bilanz gehen die Blütenstädter mit Selbstvertrauen in den nächsten Doppelspieltag. An diesem Samstag (16 Uhr) empfängt der LTV den Tabellendritten VfK 1901 Berlin, am Sonntag (11 Uhr) geht es ebenfalls in der heimischen Balker Aue gegen den Fünften Berliner TS.