Basketball Nur Hansi Gnad hat den Abstiegskampf auch gelebt

Analyse | Leverkusen · Die Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen treten in der kommenden Saison nach ihrem Abstieg in der drittklassigen ProB an. Ein Ergebnis, das nicht ins Bild passt – auch nicht in das selbst gezeichnete.

02.06.2023, 21:00 Uhr

Hansi Gnad ist seit 2018 Chefcoach der Bayer Giants. In der kommenden Saison versucht er, mit seinem Team erneut den Sprung von der ProB in die ProA zu schaffen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Thomas Rademacher

Der Abstieg der Bayer Giants verlangt nach Superlativen. Größter anzunehmender Unfall? Schlimmste sportliche Katastrophe? Verneinen kann Trainer Hansi Gnad diese Fragen nicht. Was als ProA-Saison mit Ambitionen und dem perspektivischen Ziel der Rückkehr in die 1. Bundesliga begann, endete nach zahlreichen Tiefschlägen im Fiasko: Die Leverkusener Basketballer wurden Vorletzter und mussten den Weg in die ProB antreten. Nun liegt der Fokus auf dem Wiederaufbau. Denn viel wird von der alten Mannschaft nicht übrig bleiben.