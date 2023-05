Fußball, Kreisliga A Bergfried, Alkenrath und Lützenkirchen punkten

Fußball-Kreisliga A Köln: Spielvereinigung Köln-Flittard – SV Bergfried Leverkusen 1:3 (1:0). Beim Tabellenzwölften in Köln-Flittard feierten Bergfrieds Fußballer einen Arbeitssieg. „Durch unsere sehr gute Leistung in der zweiten Halbzeit ist der Erfolg auch absolut verdient“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Nach gut einer halben Stunde gerieten die Leverkusener zunächst in Rückstand, doch Tim Schmitz (68.), Kevin Sivakumar (74.) und Till Juber (90.) drehten die Begegnung.