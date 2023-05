DM in Leipzig Sitzvolleyball-Teams holen das Double

Neben der 23-Jährigen halfen Wiebke Ritter, Finja Schul und Jule Hellmann aus Sauermanns Mannschaft aus – und hatten laut Blechschmidt einen großen Anteil am Erfolg, der sogar historische Dimensionen hatte. Denn bei den Frauen wurde der DM-Titel erstmals vergeben, Bayer wehrte in einem packenden Endspiel mehrere Matchbälle ab und setzte sich schließlich 2:1 (22:25, 31:29, 15:13) gegen den Leipziger BRS durch. Zudem saß das Quartett auch im Männer-Team mit auf dem Feld und sicherte im nicht weniger dramatischen Entscheidungsspiel gegen den Dresdner SC (25:17, 18:25, 18:16) ebenfalls den Titel. Was folgte, war eine rauschende Double-Party über mehrere Tage. „Die Stimmung in der Halle war bombastisch, es herrschte wirklich Ausnahmezustand. Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte Blechschmidt, der schon lange im Geschäft ist und früher auch als Bundestrainer arbeitete.