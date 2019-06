Kader wird aufgestockt : Der SV Schlebusch investiert vor allem in seine Offensive

Der SV Schlebusch investiert vor allem in seine Offensive

Leverkusen Beim Fußball-Landesligisten richtet sich der Blick auf die anstehende Saison. Joschua Hauschke und Marcel Wandeinger sollen für mehr Torgefahr sorgen.

Zum Eintritt in die Winterpause vor knapp sieben Monaten war bei den Fußballern des SV Schlebusch noch alles in bester Ordnung. Der Landesligist hatte zwar eine Begegnung mehr absolviert als die meisten Konkurrenten, doch vollkommen zu Recht ging die von Stefan Müller trainierte Mannschaft nach einer starken Hinrunde als Tabellenzweiter in das neue Jahr.