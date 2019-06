NRW-Jugendmeisterschaften : Medaillenflut für junge Athleten des TSV

Stabhochspringer Finn Jakob Torbohm sicherte sich mit 4,70 Metern den U18-Titel. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Bei den NRW-Jugendmeisterschaften gibt es für die Leverkusener Sportler der Altersklassen U20, U18 und U16 reichlich Grund zur Freude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorian Audersch

Dass Leverkusen einer der größten Leichtathletik-Standorte in Deutschland ist, gilt als sportliches Allgemeinwissen. Entsprechend stark ist der TSV Bayer in der Jugend aufgestellt. Beleg ist das Abschneiden bei den Landesjugendmeisterschaften im Duisburger Sportpark Wedau, die quasi eine Generalprobe für die Junioren-Gala am Wochenende in Mannheim waren, wo über die letzten Tickets für die U20-EM in Schweden entschieden wird.

Eine der erfolgreichsten Leverkusenerinnen war die W14-Starterin Katharina Hillebrand. Gleich zweimal stand sie auf Platz eins. Im Kugelstoßen siegte sie mit 12,05 Metern und freute sich zudem über einen neuen Hausrekord. Im Diskuswurf gewann sie mit 29,44 Metern Gold. Ein Wimpernschlagfinale über 400 Meter entschied Rebekka Leslie Babilon in der U20 für sich. In 56,39 Sekunden war sie fünf Hundertstel schneller als die Zweitplatzierte im Ziel.

INFO Weitere Platzierungen der Leverkusener M15 Nino Zirkel gewann im Stabhochsprung Bronze 3,80 Meter und im Speerwurf Silber (49,00). W15 Helena Kopp kam im Kugelstoßen auf 13,26 Meter und Rang zwei. U20 Sprinterin Frieda Breitkopf durcheilte 200 Meter in 25,57 Sekunden – Silber. Im Hochsprung sicherte sich Florian Hornig mit 1,99 Metern den zweiten Platz.Svenja-Alessa Klefischs 40,07 Meter im Speerwurf reichten letztlich für Bronze.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde zudem Cimberly Dreistein im Kugelstoßen. Im sechsten und abschließenden Durchgang wuchtete die U20-Athletin ihr Arbeitsgerät auf 14,97 Meter und wurde mit Gold belohnt. Zwei Mal auf dem Siegertreppchen stand Maximilian Kluth. Im Diskuswurf der U20 war er eine Klasse für sich. 42,97 Meter bedeuteten den klaren Sieg. Im Kugelstoßen belegte er mit 15,28 Metern Rang zwei.Einen beeindruckenden Wettkampf legte auch Stabhochspringer Hendrik Müller hin. Erst als seine Konkurrenten in der Altersklasse M14 aus dem Wettbewerb ausgeschieden waren, griff er zum Stab. Am Ende sprang er 55 Zentimeter höher als der Zweitplatzierte und gewann mit 3,70 Metern Gold. Sein Disziplinkollege Finn Jakob Torbohm war in der Altersklasse U18 nicht zu schlagen. Er schwang sich über 4,70 Meter und wurde NRW-Jugendmeister. Nils Arians folgte ihm auf dem Silberrang (4,60). Einen überlegenen Sieg feierte Henri Schlund über 400 Meter Hürden der U20. In 54,79 war er rund zweieinhalb Sekunden schneller als seine Mitstreiter.

Für eine weitere Goldmedaille sorgte U18-Speerwerferin Josefa Schepp. Für sie gingen starke 46,08 Meter in die Ergebnisliste ein. Im Speerwurf der weiblichen Jugend U20 ließ Victoria Krause ihrer Konkurrenz keine Chance – Für 47,25 Meter gab es Gold. Zwei starke Rennen auf hohem Niveau zeigte Marlene Meier über 100 Meter Hürden der U18. Im Vorlauf sprintete sie nach 14,42 Sekunden über die Ziellinie und qualifizierte sich für das Finale. Dort war sie trotz Gegenwind schon nach 13,98 Sekunden im Ziel. Dafür gab es die Silbermedaille.