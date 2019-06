Juniorenfußball : Leichlingens A-Jugend steht unter Zugzwang

Rhein-Wupper Die Nachwuchsfußballer aus der Region sind in die Qualifikation zur Bergischen Leistungsklasse gestartet.

Mit einem 1:4 (1:1) gegen den SC Radevormwald sind die Fußball-A-Junioren des SC Leichlingen in die Qualifikation zur Bergischen Leistungsklasse gestartet. Zwar gelang ihnen das 1:0 (23.), aber die weiteren Treffer erzielten die Gäste (36./50./55./62.). In den beiden verbleibenden Partien müssen Siege her, um Rang eins zu erreichen, Bergisch Born schlug Beyenburg 3:1, wo der SCL am Sonntag (11 Uhr) zu Gast ist.

Dominik Ralf Saborowski erzielte für die B-Junioren des VfL Witzhelden in der 12. Minute das Tor des Tages beim Sieg in Bergisch Neukirchen in Gruppe. Am Sonntag (11 Uhr) ist der VfL wieder auswärts beim SSV Berghausen gefragt, der 0:2 zum Auftakt gegen Post Solingen verlor, Bergisch Neukirchen muss zur gleichen Zeit bei Post ran. In Gruppe 2 unterlag die Zweite des SSV Lützenkirchen mit 2:5 (1:3) bei den SF Baumberg. Nach drei schnellen Toren der Gastgeber verkürzte Michee Bengi noch vor der Pause (39.), Sebastian Karbo gelang aber nur noch das 2:4 (72.). Am Sonntag (11 Uhr) muss Lützenkirchen zum SC Reusrath, der ebenfalls 2:5 am ersten Spieltag verlor – gegen die SpVg Solingen-Wald 03 II. Bei den C-Junioren in Gruppe 1 fiel die Partie Bergisch Neukirchen gegen TuS Quettingen aus und wurde abgesetzt, Reusrath und Wald 03 II trennten sich 1:1. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt Bergisch Neukirchen Wald, der TuS Quettingen den SC Reusrath. Keine Chance hatte Lützenkirchen II in der Gruppe 2 beim SC Leichlingen: 0:14 (0:6) verlor der SSV. Auch im Parallelspiel fielen viele Tore: Der VfB Solingen II gewann 7:1 bei TuSpo Richrath II. Am Samstag (15.30 Uhr) muss Lützenkirchen in Richrath ran, Leichlingen beim VfB Solingen II.