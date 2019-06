Viertägiges Turnier : Viel Programm für Ross und Reiter

Das „Jump and Drive“-Rennen war eine Neuerung der Reitertage – hier demonstriert von Andreas May (vorne), Philip May (hinten) und Lucas Deryckere. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Reitertagen am Teitscheider Hof konnte Franz Gilles über den Sieg bei der S-Springprüfung jubeln. Insgesamt gab es 36 Wettbewerbe verschiedenster Art.

Fünf der insgesamt 19 Starter schafften es bis in den Stechparcours der S-Springprüfung. Franz Gilles musste als Erster ran und setzte – letztlich mit Erfolg – alles auf einen Karte. Gratulation gab es also für den Pferdemann, der in einer S-Punktespringprüfung zuvor lediglich den 18. Platz belegte und in der M-Dressur Elfter wurde. Damit fanden die Leverkusener Reitertage einen spannenden Abschluss. Es war ein Turnier über vier Tage, das den Verein RSG Leverkusen mit seinen 160 Mitgliedern bei der Organisation mächtig auf Trapp hielt. Gilles‘ Berufsreiter-Kollege Lucas Deryckere, Betriebsleiter auf dem Teitscheider Hof, hatte auch einige Pferde vorgestellt, doch zu einem der vorderen Plätze reichte es diesmal nicht. Um das zu erklären, suchte er einen Vergleich aus dem Fußball: „Nur wenn man bei Bayern München ist, gewinnt man immer.“